olayın gelişimi:

Olay, dün 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Gökhan Özdemir (44), evde bulunan eşi Esin Özdemir (42)'i tabancayla vurarak öldürdü. Olay sırasında çiftin üç çocuğu evde bulunuyordu ve ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, zanlının eve kendisini kilitlemesi nedeniyle içeri giremedi. Bir süre sonra zanlı, çocukların çıkmasına izin verdi ve üç çocuk polis ekipleri tarafından güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

zanlının tutumu ve sağlık durumu:

Ekiplerin yaklaşık 11 saat süren ikna çabalarına rağmen ikna olmayan Gökhan Özdemir, silahla kafasına ateş ederek kendisini vurdu. İlk müdahalenin ardından Özdemir, sağlık ekiplerince Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Hayatını kaybeden Esin Özdemir'in cenazesi, il merkezindeki Akşemseddin Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine merhumun çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM’DA BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ TARAFINDAN TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN, KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.