Dolar 48,2531 +0,05%
Euro 56,0749 +0,37%
Bist 14.357,07 -1,94%
Altın Gram 6.955,89 -1,02%
EUR/USD 1,1616 +0,24%
Brent Petrol 88,26 +2,48%
--°

Çorum'da çamur ve hız: zafer bayramı off-road festivali coşkusu

Çorum Off-Road Fest-3, 30 Ağustos'ta Çimento Fabrikası Arazi Alanı'nda düzenlendi; 7 ilden gelen 32 araç ve 64 yarışçı zorlu parkurda mücadele etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum'da çamur ve hız: zafer bayramı off-road festivali coşkusu

etkinlik ve ev sahibi kurumlar:

Çorum Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Çorum Off-Road Fest-3, Çimento Fabrikası Arazi Alanı'nda yapıldı. Organizasyonda, yerel yönetim ile birlikte Çorum Offroad Team (COROFF Team) katkı sağladı ve etkinlik bölge spor kültürüne yönelik bir buluşma niteliği kazandı.

katılım ve rakamlar:

Organizasyona 7 ilden toplam 32 araç katıldı; bunlar arasında 32 pilot ve 32 co-pilot yer aldı, böylece sahada toplam 64 yarışçı ter döktü. Farklı sınıflardan gelen araçlar, hem güçlerini sınadı hem de ekiplerin koordinasyonunu ortaya koydu.

parkur ve yarış anları:

Yarışçılar, organizatörlerce özel hazırlanan zorlu arazi parkurunda mücadele etti. Parkur; çamur, çukur, dik rampalar ve engebeli araziden oluşuyordu. Bazı araçlar çamura saplanırken, diğerleri dik rampaları aşmak için yoğun efor sarf etti; bu anlar tribünlerde izleyicilere yüksek adrenalin yaşattı.

ödül töreni ve protokol:

Yarışların ardından düzenlenen törende Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın dereceye girenlere kupalarını takdim etti. Törene ayrıca AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı de katıldı. Ödüller, organizasyona destek veren sponsorların katkılarıyla verildi.

Etkinlik boyunca saha kenarında toplanan vatandaşlar, pilotların mücadelesini ilgiyle izledi; organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için coşkulu ve rekabet dolu bir atmosfer sundu.

UM BELEDİYESİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ÇORUM OFF-ROAD...

UM BELEDİYESİ’NİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ÇORUM OFF-ROAD FEST-3, 7 İLDEN GELEN 32 ARAÇ VE 64 YARIŞÇININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Futbol sahasında iki ay: 120 çocuk Kastamonu yaz okulunu tamamladı
images

Kırklareli'ni gururlandıran judocu Çankırı'da bronz madalya kazandı
images

Balıkesir Büyükşehir atlı okçulukta üç sporcuyla milli takım seçmelerine hak kaz...
images

Asya önel anısı yüzlerce çocuğun tatamisine taşındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bişkek'te Putin Caparov'un ev sahipliğinde karşılandı

Akdeniz Mahallesi'ne yeni pazar alanı: erişim kolaylığı ve yoğunluk azaltma hedefleniyor

Kıyılarda yeni umut: Kastamonu balıkçıları sezona 'vira bismillah' dedi

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı