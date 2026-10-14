Çorum'da devrilen kömür yüklü tır kara yolunu tek şeride düşürdü

kaza ve ilk müdahale:

Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Alaca istikametinde seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 66 ACA 005 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

Sürücü olaydan yaralanmadan kurtuldu; ancak dorsedeki kömürlerin yola dökülmesi nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile çalışmalara başlandı.

temizlik çalışmaları ve trafik düzenlemesi:

Ekiplerin müdahalesiyle yolun Çorum istikameti trafiğe açıldı, fakat temizlik ve tırın kaldırılması tamamlanana dek güzergâhın her iki yönü tek şeritten veriliyor. Olay yerinde ekipler tırın kaldırılması ve saçılan kömürlerin temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücünün yara almadan kurtulması olumlu bir gelişme olarak kayda geçti; yetkililer, temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından trafik akışının normale döneceğini bildirdi.

Çorum'da devrilen tırdaki kömürler yola saçıldı