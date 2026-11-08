Çorum'da erken gol Fenerbahçe'ye avantaj sağladı

maçtan canlı notlar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelede ilk 15 dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti ve oyun hâlâ devam ediyor.

maçın ilk 15 dakikası:

Karşılaşmanın başında Fenerbahçe'nin daha istekli bir görüntü sergilediği gözlendi. Erken gol, konuk ekibe psikolojik üstünlük sağlarken Çorum FK sahasında baskıyı artırma ihtiyacıyla karşı karşıya kaldı. Bu periyot, maçın kalan bölümünde şekillenecek taktik değişiklikleri belirleyebilir.

takımların olası yönelimleri:

Çorum FK, ev sahibi avantajını kullanarak oyunda dengeyi kurmaya çalışacaktır; Fenerbahçe ise elindeki erken avantajla tempoyu kontrol etmeye yönelebilir. İlerleyen bölümlerde yapılacak hamleler ve oyuncu değişiklikleri maçın seyrini belirleyecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Önemli not olarak, skor ve zaman dilimi ilk 15 dakika ile sınırlıdır; maç hâlâ sürüyor ve gelişmelerle birlikte değerlendirme değişebilir. Canlı skor ve detaylı özetler maçın ilerleyen dakikalarında güncellenecektir.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA ÇORUM FK EVİNDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI SARI-LACİVERTLİLERİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.