Olayın gelişimi:

Çorum'un Ulukavak Mahallesi sınırları içindeki Akpınar Caddesi üzerinde bulunan oto lastik tamirhanesi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Olayın üzerinden bir gün geçmeden aynı iş yeri yeniden silahlı saldırıya uğradı.

İkinci saldırıda iş yeri sahibi Y.D. vurularak yaralandı; saldırının ardından bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı ve olay yeri incelemesi başlattı.

Soruşturma ve adli süreç:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada olaya karıştığı tespit edilen M.T. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.A., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli M.T. serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği, emniyet birimlerinin olayla ilgili delil toplama ve soruşturmayı derinleştirme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ÇORUM’DA BİR İŞ YERİNİN BİR GÜN ARAYLA İKİ KEZ KURŞUNLANMASI VE İŞ YERİ SAHİBİNİN YARALANMASI OLAYIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.