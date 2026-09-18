Çorum'da kardeşlik yürüyüşü: gaziler kent meydanından Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü

Etkinlik hakkında:

Çorum'da düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kapsamında kentte bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ulu Cami karşısında bulunan Kent Meydanı'nda bir araya gelen gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yürüyüşe katıldı. Etkinlik, 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlendi ve kentte dikkat çeken bir birliktelik görüntüsü oluşturdu.

Katılımcılar:

Yürüyüşe mavi bereli jandarma komandolar, askeri birlikler ile polis tören takımı eşlik etti. Protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da korteje yoğun ilgi gösterdi; katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş boyunca destek verdi.

Yürüyüş rotası ve atmosfer:

Kortej, Kent Meydanı'ndan başlayarak yürüyerek Kadeş Barış Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş boyunca birlik, dayanışma ve saygı vurguları öne çıktı; tören ekiplerinin yer alması yürüyüşe resmi bir görünüm kazandırdı. Etkinlik, Gaziler Günü'nün anılması ve toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi açısından önem taşıdı.

GAZİLER GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ