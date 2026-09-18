Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Çorum'da kardeşlik yürüyüşü: gaziler kent meydanından Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü

Çorum'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde gaziler, protokol ve vatandaşlar Kent Meydanı'ndan Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü; mavi bereliler ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 14:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'da kardeşlik yürüyüşü: gaziler kent meydanından Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü

Etkinlik hakkında:

Çorum'da düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kapsamında kentte bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ulu Cami karşısında bulunan Kent Meydanı'nda bir araya gelen gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yürüyüşe katıldı. Etkinlik, 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlendi ve kentte dikkat çeken bir birliktelik görüntüsü oluşturdu.

Katılımcılar:

Yürüyüşe mavi bereli jandarma komandolar, askeri birlikler ile polis tören takımı eşlik etti. Protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da korteje yoğun ilgi gösterdi; katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş boyunca destek verdi.

Yürüyüş rotası ve atmosfer:

Kortej, Kent Meydanı'ndan başlayarak yürüyerek Kadeş Barış Meydanı'na ulaştı. Yürüyüş boyunca birlik, dayanışma ve saygı vurguları öne çıktı; tören ekiplerinin yer alması yürüyüşe resmi bir görünüm kazandırdı. Etkinlik, Gaziler Günü'nün anılması ve toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi açısından önem taşıdı.

GAZİLER GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GAZİLER GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMDA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da 'fetheden lezzetler' temalı gastronomi festivalinde akşam yoğunluğu
images

Burdur'da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi
images

Kütahya'da ahilik mirası sergilendi: dürüstlük ve dayanışma öne çıktı
images

gaziler günü için burdur’da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü