Çorum'da kentsel dönüşümde kritik eşik: hak sahiplerine son başvuru çağrısı

kale ve gülabibey 1. etap kentsel dönüşümünde süreç hızlanıyor

Çorum'da yürütülen Kale ve Gülabibey Mahalleri 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir aşama geçti. Hak sahibi görüşmeleri sonucunda, 6306 sayılı Kanun kapsamında projenin uygulanabilmesi için gereken hisseler oranında maliklerin salt çoğunluğu sağlandı. Bu gelişme, projenin yasal zeminde ilerlemesinin önündeki temel engelin kalktığını gösteriyor.

salt çoğunluğun sağlanmasının etkileri:

Sağlanan çoğunlukla birlikte, projede henüz uzlaşma sağlamayan hak sahipleri olsa da uygulama sürecinin önü açıldı. Belediye yetkilileri, önceliğin tüm paydaşların karşılıklı uzlaşma ve kendi rızalarıyla süreci tamamlaması olduğu mesajını yineliyor. Bu aşama, projenin planlanan adımlarla ilerlemesine olanak tanıyor ancak yerinde çözüm çabaları devam ediyor.

sözleşme imzalamayan hak sahiplerine son çağrı:

Çorum Belediyesi, taşınmazı proje alanında bulunan ve henüz sözleşme imzalamayan hak sahiplerine başvurmaları yönünde çağrıda bulundu. Hak sahipleri, teklifleri değerlendirmek ve işlemlerini tamamlamak üzere Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'ne, Çorum Belediyesi Hizmet Binası'na giderek başvuru yapmalı. Başvuru için tanınan son tarih 5 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Belediye yetkilileri, son günlerde yaşanabilecek yoğunluk ve evrak işlemlerindeki olası aksaklıklara dikkat çekerek vatandaşların başvurularını son güne bırakmamalarını öneriyor. Uzlaşma sağlanamayan dosyalarda ise mevzuat gereği yasal işlemler başlatılacağı hatırlatıldı.

olası yasal süreç ve sonuçları:

5 Ekim 2026 tarihinden sonra anlaşma sağlanamayanlar hakkında, 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre yasal süreç işletilecek. Bu kapsamda anlaşma sağlanamayan arsa payları ve hisseler için değer tespiti ve satış süreci gündeme gelebilir. Belediye, sürecin uzlaşma yoluyla tamamlanmasını hedefliyor ve hak sahiplerinin ileride hukuki veya idari işlemlerle karşılaşmamaları için teklifleri belirtilen süre içerisinde değerlendirmeleri çağrısını yineliyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, salt çoğunluğun sağlandığı ve projenin uygulanmasına yönelik adımların atılacağı vurgulanırken, sürecin şeffaf ve uzlaşmacı bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi.

ÇORUM’DA KALE VE GÜLABİBEY MAHALLELERİNİ KAPSAYAN 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANIRKEN, HENÜZ SÖZLEŞME İMZALAMAYAN HAK SAHİPLERİNE TANINAN SÜRE 5 EKİM 2026’DA SONA ERECEK.