maçtan öne çıkanlar:

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çorum FK, kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 20 dakikası konuk ekibin üstünlüğüyle geçerken, Kocaelispor 1-0 önde bulunuyor.

ilk 20 dakikada neler yaşandı:

Erken bölümlerde golü bulan Kocaelispor skoru korumaya çalışıyor; Çorum FK ise ev sahibi avantajını kullanarak oyunda denge kurma çabasında. Maç hâlen devam ediyor ve iki takım da sonraki dakikalarda skoru değiştirmek için çaba gösterecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA ÇORUM FK, SAHASINDA KOCAELİSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK 20 DAKİKASI KOCAELİSPOR'UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.