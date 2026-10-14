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Çorum'da okul servislerine kapsamlı güvenlik denetimi

Çorum'da Emniyet, Jandarma ve zabıta ekipleri, Cuma gününe kadar 411 okul servisinin teknik donanımını, emniyet kemerlerini ve belgelerini denetliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:14

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorum'da okul servislerine kapsamlı güvenlik denetimi

Çorum'da servis araçlarına yönelik denetimler:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı uygulamalar başlattı. Denetimlerin Cuma gününe kadar süreceği bildirildi.

Uygulamalarla, il genelinde 411 öğrenci taşıyan servis aracının kontrol edilmesi hedefleniyor.

Denetimlerde öncelikli kontroller:

Operasyonlarda servis araçlarının teknik yeterlilikleri, emniyet kemerlerinin kullanımı, ilgili taşımacılık belgeleri ile araçların güvenlik donanımları tek tek inceleniyor. Ekipler, eksik veya mevzuata aykırı durum tespit edildiğinde gerekli idari işlemleri uyguluyor.

Amaç ve süreklilik:

Yetkililer, denetimlerin esas amacının öğrencilerin huzurlu ve güvenli şekilde okullarına ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti ve kontrollerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti.

YAPILAN DENETİMLER HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

YAPILAN DENETİMLER HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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