Çorum'da pazarcı ile Brezilyalı kaleci arasında içten alışveriş diyalogu

Çorum'da alışveriş merkezinde beklenmedik karşılaşma

Çorum merkezine bağlı Güney köyünde yaşayan pazarcı Ali Canik, Çorum FK-Alanyaspor maçının ardından kentte bir alışveriş merkezine gitti. Burada takımın 30 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe ile karşılaşması, izleyenleri gülümseten bir ana dönüştü.

İngilizce çabası ve samimi anlar:

Futbolcuyu görünce heyecanlanan Canik, kısa bir sohbet kurmak için İngilizce denedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Canik, karşılaşmayı sosyal medya hesabından paylaşırken görüntüler kısa sürede ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.

Canik'in duyguları ve takımına destek:

Yaşananları anlatan Ali Canik, sözlerinde hem samimiyetini hem de takımına bağlılığını gösterdi: "Marcos Felipe’den öncelikle özür dilerim. İsmini hatırlayamadım. Çünkü stada saat 15.00’de girdik. Türibinin güneşli tarafına geçmişiz. Bir de yorulmuştum. Ondan sonra yürüyen merdivenlerde karşılaştık. Biraz da Türkçesi zayıf arkadaşın. Önüme çıkınca Marcos Filipe kardeşimizin ismini bir anda hatırlayamadım. İngilizce adını, soyadını sordum. Kusura bakmasın, özür dilerim. Ama göründüğünden de yakışıklıymış, onu keşfettim. Marcos kardeşimin bir dahaki maçlarda büyük performansını bekliyoruz. Tek gururumuz Çorum FK. Çorum göz bebeğimiz, Çorum FK, Çorum’un göz bebeği. Bu hafta yenildik, bu bir yol kazası. Biraz daha gayret edeceğiz. İnşallah biz bu ligin altını üstüne getireceğiz".

Görüntülerdeki içtenlik ve taraftarın kolay iletişim kurma çabası, hem takım hem şehir bağlarının sahadaki sonuçların ötesinde nasıl güçlendiğine dair sıcak bir örnek oluşturdu.

ÇORUM'DA PAZARCILIK YAPAN ALİ CANİK'İN, ÇORUM FK'NIN BREZİLYALI KALECİSİ MARCOS FELİPE İLE BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KARŞILAŞTIĞI ANLAR SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ.