olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 20 Ekim tarihinde Osmancık ilçesinde yaşayan S.E. (70) telefonla aranarak dolandırıldı. Şüpheliler kendilerini polis olarak tanıtarak S.E.'yi 'yurtdışına para kaçırmışsınız' şeklindeki ifade ile korkuttu ve soruşturma gerekçesiyle tüm ziynet eşyalarını ile nakit paralarını kendilerine teslim etmesini istedi.

Mağdurun iddiasına göre, S.E. yaklaşık 8 milyon değerinde ziynet eşyası ile yaklaşık 5 milyon liralık dövizi şüphelilere teslim etti. Olayın ardından dolandırıldığını fark eden S.E. suç duyurusunda bulundu.

soruşturma ve operasyon:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurun başvurusu üzerine teknik ve fiziki inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve soruşturmada ilerleme kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda İ.K. (26) ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.A. (22), M.A. (17), F.A. (22) ve İ.R. (16) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesine sevk edildi.

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