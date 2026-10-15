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Çorum'da sabah sisleri yüksek kesimleri örttü

Çorum'un yüksek rakımlarında hava sıcaklığının düşmesiyle yoğun sis oluştu; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'sarı' kodlu sağanak uyarısında bulunmuştu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum'da sabah sisleri yüksek kesimleri örttü

Çorum'da yüksek kesimler yoğun sisle kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu sağanak uyarısı yapılan Çorum'da, hava sıcaklığındaki düşüş şehir merkezine uzak yüksek rakımlı bölgelerde sis oluşumuna yol açtı.

Sis etkisinin boyutu:

Kentin yüksek kesimlerini örten sis, görüş mesafesinde belirgin azalma yarattı ve bölgeyi beyaza bürüdü.

Görüntüler havadan kaydedildi:

Sisle kaplanan alanlar havadan görüntülendi, çekimler yoğunluğun özellikle yüksek rakımlı bölgelerde daha fazla olduğunu gösterdi.

KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN SİS BULUTU DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KENT MERKEZİNDE ETKİLİ OLAN SİS BULUTU DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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