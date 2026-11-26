kaza ve olay yeri:

Çorum-Samsun karayolu Şeker Fabrikası mevkisinde meydana gelen kazada, 19 AAB 653 plakalı hafif ticari araç ile 06 HCK 52 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair ilk bilgiler olay yerindeki görgü tanıkları ve ekiplerin tespitleri doğrultusunda bildirildi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü C.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Y.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise kaza ile ilgili güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı; trafik akışı ekiplerce kontrollü şekilde sağlandı ve delil tespiti yapıldı.

ÇORUM'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 VATANDAŞ YARALANDI