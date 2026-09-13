Çorum’da tatilin son gününde hazırlık telaşı: okula coşkulu dönüş

Yaz tatilinin son gününde Çorum kent merkezinde okul alışverişi yoğunluğu yaşandı. Mağazalar ve kırtasiyelerde bir araya gelen öğrenciler ve aileleri, okul kıyafeti, defter, kalem ve diğer eğitim malzemelerini tamamlamak için zaman ayırdı. Yarın eğitim ve öğretim hayatına başlayacak olan öğrencilerde ve velilerde gözle görülür bir heyecan vardı.

mağazalarda hareketli gün:

Okula dönüş hazırlıkları, özellikle kırtasiye ve giyim mağazalarında yoğunluk oluşturdu. Aileler son eksiklikleri tamamlamak için ürünleri karşılaştırdı, öğrencilerse yeni defter ve kırtasiyelerini seçmenin keyfini yaşadı. Kent merkezindeki alışveriş noktalarında zaman zaman kuyruklar oluştu, personel yoğunlukla ilgilenerek akışı sağlamaya çalıştı.

öğrenci ve ailelerin görüşleri:

Yunus Emre Çörüş: Yeni eğitim ve öğretim yılına başladık. Çocuklarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Bugün kıyafet ve kırtasiye eksikliklerimizi tamamladık. Yeni yıla heyecanla başlıyoruz, bütün çocuklara başarılar diliyorum.

İsmail Eymen Çörüş: 6. sınıfa başlayacağım. Yeni konularımız olacak ve bu beni heyecanlandırıyor. Nasıl projeler yapacağımız ve arkadaşlarımızla nasıl zaman geçireceğimiz beni heyecanlandırıyor. Okul kıyafetlerimi aldım ve yarın okula başlayacağım.

Ebrar Çörüş: Sınıfa başlayacağım. Derslerim bu yıl çoğalacağı için heyecanlıyım. Okul eşyalarımı ve kıyafetlerimi tamamladım. Derslerim çok olacağı ve yeni öğretmenlerimle tanışacağım için heyecanlıyım.

Alışverişini tamamlayan öğrenciler, ertesi gün okula dönmenin verdiği beklentiyle hazırlıklarını sonlandırdı. Veliler ise çocuklarının yeni eğitim dönemine hazır olması için son anda yapılan alışverişleri tamamlamanın rahatlığını paylaştı.

ÇORUM'DA YAZ TATİLİNİN SON GÜNÜNDE OKUL ALIŞVERİŞİNİ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER VE AİLELERİ MAĞAZALARDA VE KIRTASİYELERDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU.