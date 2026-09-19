Çorum'da tempolu ilk yarı, gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde dengeli ilk yarı

Çorum FK evinde ağırladığı Corendon Alanyaspor karşısında üstünlük kurmakta zorlanırken, ilk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı. Her iki takım da gol arayışında aktif olsa da savunma blokları ve kalecilerin başarılı müdahaleleri skor üretimini engelledi.

ilk yarı öne çıkan anlar:

20. dakikada Jesus Ramirez ile yapılan tehlikeli vuruşta, Corendon Alanyaspor kalecisi Victor köşeye giden meşin yuvarlağı çıkardı ve gole izin vermedi.

30. dakikada Ivan Cedric ceza sahası içinde etkili bir şut geliştirdi; Çorum FK kalecisi Marcos Felipe refleksle topu uzaklaştırdı ve takımını öne geçmekten kurtardı.

34. dakikada yeniden Jesus Ramirez tehlikeli oldu, bu kez de Victor başarılı bir kurtarışla bir pozisyonu daha engelledi. İlk yarıda iki kalecinin performansı maçın belirleyici unsuru oldu.