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Çorum'da 'unutmuş gözler, unutmuş kalpler' yürüyüşü: yaşlılara saygı çağrısı

Çorum'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, 'unutmuş gözler, unutmuş kalpler' sloganıyla yaşlılara saygıyı öne çıkardı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:56

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorum'da 'unutmuş gözler, unutmuş kalpler' yürüyüşü: yaşlılara saygı çağrısı

Çorum'da yürüyüş başladı:

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kadeş Meydanı'nda başladı. Kadeş Meydanı'nda toplanan katılımcılar, 'unutmuş gözler, unutmuş kalpler' sloganıyla Saat Kulesi istikametine doğru yürüyüşe geçti. Etkinlik boyunca yaşlılara sevgi, saygı ve vefa duygularının önemi öne çıkarıldı.

etkinliğin amacı ve güzergâhı:

Programın amacı, toplumda yaşlılara yönelik toplumsal duyarlılığı artırmak olarak açıklandı. Kadeş Meydanı'ndan başlayan kortej, belirlenen rota boyunca ilerleyerek Saat Kulesi meydanında son buldu. Yürüyüş, toplumun yaşlılara gösterdiği hassasiyetin ve onların değerinin vurgulanmasına odaklandı.

katılımcılar ve verilen mesajlar:

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, kurum personeli, yaşlılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, yaşlıların toplumdaki yerinin korunması ve onlara daha fazla saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Farkındalık yürüyüşü, Saat Kulesi meydanında sona erdi ve organizatörler, yaşlıların toplumsal hafızadaki yerinin güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürüleceğini belirtti.

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ÇORUMDA VATANDAŞLAR İLE PROTOKOL ÜYELERİ YAŞLILAR GÜNÜNÜ KORTEJLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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