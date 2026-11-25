Çorum'da cinayet ve intihar girişimi:

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde dün saat 18.30 sularında yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu bildirilen Esin Özdemir evde bulunurken eşi Gökhan Özdemir tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk polis ekiplerince güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleriyle şahıs arasında yaklaşık 11 saat süren görüşmeler yapıldı. Ekipler ilk etapta eve giremedi; zanlı çocukların çıkmasına izin verdikten sonra ekiplerin ikna çabalarına rağmen silahla kendisini vurdu. Yaralanan Gökhan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze töreni ve yakınların tepkisi:

Hayatını kaybeden Esin Özdemir'in cenazesi il merkezindeki Akşemseddin Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine merhumeye ait çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı; tören sırasında aile yakınlarının ve komşuların duygusal anları dikkat çekti.

Olay, bölge sakinlerinde derin üzüntü ve tepkiye yol açarken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Çorum’da eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı