Çorum'da yeni sayfa: Belözoğlu iki oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Belözoğlu yönetiminde değişen ilk 11

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Emre Belözoğlu, takımın Liverpool maçındaki ilk 11'ine göre kadroda iki değişiklik yaptı; kart cezalısı Archie Brown'un yokluğunda Levent Mercan sahaya girerken, N'Golo Kante'nin yerine Oğuz Aydın ilk 11'de şans buldu.

maç başlangıcı ve 11:

Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku 11'i ile çıktı.