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Çorum'da yeni sayfa: Belözoğlu iki oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig 11. haftasında Çorum FK deplasmanında Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıktı; Liverpool maçının 11'ine göre iki oyuncu değişti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:17

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum'da yeni sayfa: Belözoğlu iki oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Belözoğlu yönetiminde değişen ilk 11

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Emre Belözoğlu, takımın Liverpool maçındaki ilk 11'ine göre kadroda iki değişiklik yaptı; kart cezalısı Archie Brown'un yokluğunda Levent Mercan sahaya girerken, N'Golo Kante'nin yerine Oğuz Aydın ilk 11'de şans buldu.

maç başlangıcı ve 11:

Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku 11'i ile çıktı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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