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Çorum'da yeni Şehit Emre polis merkezi hizmete girdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da düzenlenen program kapsamında Şehit Emre Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını yaptı, kurdeleyi kesip hayırlı diledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:07

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Çorum'da yeni Şehit Emre polis merkezi hizmete girdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Çorum ziyaretinde Şehit Emre polis merkezinin açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Çorum'da, il merkezindeki Şehit Emre Polis Merkezi Amirliği'nin açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde neler yaşandı:

Tören, yapılan duaların ardından devam etti ve Çiftçi açılış kurdelesini kesti. Bakan, merkezin Çorum halkına hayırlı olmasını diledi.

Merkezin yerel güvenliğe katkısı:

Açılan birim, bölgedeki emniyet hizmetlerinin yürütülmesi ve vatandaşla kurulan ilişkinin güçlendirilmesi açısından önemli görülüyor. Bakanın katılımı, merkezin faaliyete geçişine verilen önemi ortaya koydu.

Tören sonrası Mustafa Çiftçi'nin kentteki diğer programlarına devam ettiği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ÇORUM’DA ŞEHİT EMRE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİNİN AÇILIŞ TÖRENİNE...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, ÇORUM’DA ŞEHİT EMRE POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİNİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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