Çorum'da yol dışına çıkan otomobil tarlada takla attı: sürücü yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Çorum'un Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolu Koçhisar köyü mevkiinde, Alaca istikametinde seyir halinde olan Emre K. (25) yönetimindeki 38 AGD 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Kaza ile ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından olay yerinde ilk incelemeler yapıldı; konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TARLADA TAKLA ATMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.