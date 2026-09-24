Dolar 48,8500 +0,04%
Euro 55,6457 -0,03%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.761,27 -0,31%
EUR/USD 1,1373 -0,14%
Brent Petrol 106,41 +3,23%
--°

Çorum’da Yunus Emre Parkı yakınında motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti

Çorum Gazi Caddesi, Yunus Emre Parkı mevkisinde devrilen 06 FGB 018 plakalı motosikletin çarptığı sürücü D.A. (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:34

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 13:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum’da Yunus Emre Parkı yakınında motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki sürücü D.A. idaresindeki 06 FGB 018 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen motosiklet, aynı yönde ilerleyen K.E. (62) yönetimindeki 19 ACB 310 plakalı araca çarptı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada ağır yaralanan D.A. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı; sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan D.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekli, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu motosikletin devrilmesi ve ardından araca çarpması olarak kayda geçti; ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

ÇORUM&#039;DA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

ÇORUM'DA MEYDANA GELEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç kaldırımdakilere çarptı, sürücü gözaltında
images

Manavgat’ta üç aracın karıştığı çarpışma: 15’i turist 17 yaralı
images

Hazar'daki tatbikatta kötü hava 12 askerin hayatını aldı
images

Tokat'ta eş zamanlı baskında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella'dan fransa maçı öncesi gerçekçi uyarı: eksikler süreci etkiliyor

Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa

Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

Loca Fight Club 2026'da 75 kilogramda 8'li turnuva ve 1 milyon 250 bin TL ödül

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği