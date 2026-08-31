Çorum'da Zafer Bayramı'nda at yarışları coşkusu

etkinlikte yarışların genel görünümü:

Çorum Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen geleneksel ödüllü at yarışları, Bayat Mahallesi Yakacık mevkisinde gerçekleştirildi. Organizasyona 7 ilden 67 at ile geniş katılım sağlandı ve gün boyunca saha, izleyicilere heyecanlı anlar sundu.

Yarışlar, Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Çorum Yarış Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği iş birliğiyle yapıldı; etkinlik hem yerel hem de bölgesel ilgi gördü.

katılımcılar ve yarış kategorileri:

Programda biniciler, toplam 10 farklı kategoride piste çıktı. Bunlar arasında 8 rahvan kategorisi ile birlikte İngiliz ve Arap atları kategorileri yer aldı. Yarışlarda dereceye girmek için sporcular parkur boyunca kıyasıya mücadele etti.

Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar Yakacık mevkisinde etkinliğe yoğun ilgi gösterdi; atların mücadelesi zaman zaman büyük beğeni ve alkış topladı.

konuşmalar, teşekkürler ve ödül töreni:

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, at yarışlarını özel ve kıymetli bir etkinlik olarak nitelendirerek organizasyonun 30 Ağustos gibi anlamlı bir güne denk gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Aşgın; "30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bize bu cennet vatanı armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. At yarışları emek isteyen, gönül isteyen, zaman isteyen bir spor. Bu fedakârlıkları yapan, bu yarışları geleneksel olarak dünden bugüne taşıyan ve bugün de bu yarışlara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Derneğimizi ve binicilerimizi tebrik ediyorum. Geçen yılki yarışlarımız bugünün fragmanıydı, bu sene film oldu. Önümüzdeki yıl da inşallah daha güzelini yapmak nasip olur" ifadelerini kullandı.

Çorum Yarış Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Derneği Başkanı Banu Köklen de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek katkı verenlere teşekkür etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ve Dr. Halil İbrahim Aşgın katılarak dereceye girenleri tebrik etti.

Gün boyu süren yarışlar, katılımcılar ve izleyiciler nezdinde başarılı bir organizasyon olarak değerlendirildi ve önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla tekrarlanmasının temennisi dile getirildi.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN GELENEKSEL AT YARIŞLARI KIYASIYA MÜCADELELERE SAHNE OLDU.