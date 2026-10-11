Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

çorum ilk yarıda öne geçti

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 37. dakikada Mohamed Diomande'nin ceza sahası içindeki topuk pasını iyi değerlendiren Cengiz Ünder, düzgün bir vuruşla golü kaydetti ve devreye bu skorla gidildi.

ilk yarı olayları:

Maçın ilk tehlikesi 4. dakikada geldi. Sol kanattan gelişen Çorum atağında Sebastian Borza ceza sahasına girip çaprazdan şutunu çekti; top kaleci Kacper Tobiasz'ta kaldı. 26. dakikada Ramirez'in pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza yayı solundan sert şutu kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

30. dakikada Gaziantep cephesinden Kerim Çalhanoğlu'nun ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa Deian Sorescu gelişine yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. Bu atakların ardından 37. dakikada Çorum'un golü geldi: savunmanın ceza yayı üzerinde uzaklaştırmaya çalıştığı topu alan Diomande, ceza sahası içinde topuk pasını Cengiz Ünder'e aktardı ve Ünder düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Böylece ilk yarı 0-1 tamamlandı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Anıl Usta, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Abakar Sylla, Myenty Abena, Kerim Çalhanoğlu, Victor Gidado, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Maxim, Deian Sorescu, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Drissa Camara, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Mirza Cihan, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Hansen, Sabahattin Destici, Mervan Müjdeci

Teknik direktör: Orhan Ak

Çorum FK: Marcos Felipe, Sebastian Borza, Hrvoje Smolcic, Çağlar Söyüncü, Alexandre Penetra, Gökhan Sazdağı, Mohamed Diomande, Berat Özdemir, Alexandros Kyziridis, Cengiz Ünder, Jesus Ramirez

Yedekler: Erhan Erentürk, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Hilmi Şengül, Alfredo Ribeiro, Ylber Ramadani, Göktan Gürpüz, Ermin Mahmic, Ahmed Ildız

Teknik direktör: Burak Yılmaz

Gol: Cengiz Ünder (dk. 37) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Diomande (Çorum FK)

İlk yarıda Çorum, rakip kalede daha etkili anlar bulurken Gaziantep zaman zaman baskı kurma girişimlerinde bulundu; ikinci yarıda her iki takımın da taktiksel düzeltmelerle oyunu dengelemesi bekleniyor.

KARŞILAŞMANIN İLK YARISI ÇORUM EKİBİNİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.