Çorum'un coğrafi işaretli İskilip dolması San Sebastian Gastronomika'da şeflerin sofrasında

Çorum, Gastronomika'da tanıtıldı:

İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen gastronomi etkinliklerinden biri olan San Sebastian Gastronomika'ya davetli şehir olarak katılan Çorum, kentin tarihî, kültürel ve mutfak mirasını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Etkinlikte Çorum Belediyesi ile GastroÇorum'un hazırladığı program kapsamında kentin sofralık değerleri ve medeniyet mirası bir arada anlatıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasında kentin yalnızca bir gastronomi destinasyonu olmadığını; aynı zamanda barış, sevgi ve kardeşlik değerlerini taşıyan bir merkez olduğunu vurguladı. Başkan Aşgın, Çorum'un Hitit uygarlığı başkenti Hattuşa gibi tarihî zenginliklere ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin binlerce yıllık kültürel katmanlarının mutfak geleneğine nasıl yansıdığını aktardı.

İskilip dolmasının hikayesi ve hazırlanışı:

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri coğrafi işaretli İskilip dolması oldu. Katılımcılara İskilip dolmasının Osmanlı döneminden günümüze uzanan geçmişi, İskilip kültüründeki yeri ve tarifinin nesiller boyunca nasıl aktarıldığı anlatıldı. Bu anlatı, yemeğin sadece lezzet değil aynı zamanda güçlü bir toplumsal ve kültürel gelenek olduğunu öne çıkardı.

Sunumda ayrıca İskilip dolmasının geleneksel pişirme tekniği uygulamalı biçimde gösterildi. Çorum Belediyesi Şefi Hasibe Gökşen tarafından hazırlanan sunumda, yemeğin hazırlık sürecindeki aşamalar—pirincin ve etin kazana yerleştirilmesi, yağ içinde pişirilmesi ve uzun pişirme sürecinin lezzete etkisi—adım adım paylaşıldı. Hazırlık ve pişirme sürecinin zaman aldığı, özellikle kazan ve pişirme düzeninin yemeğin ayırt edici tadını oluşturduğu katılımcılara aktarıldı.

Uluslararası ilgi ve kültürel anlatı:

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Çorum'un Asya, Avrupa ve Orta Doğu kültürlerinin birleştiği coğrafi konumuna dikkat çekti. Öztürk, kentin zengin tarihî birikiminin günümüz mutfak pratiklerine nasıl yansıdığına değindi ve Çorum mutfağının bu mirası yaşatmadaki rolünü vurguladı.

İskilip dolmasının sunumunun ardından geleneksel yemek, Gastronomika'ya katılan dünyaca ünlü şefler ve davetlilere ikram edildi; sunum büyük ilgi gördü. Katılımcılar, yemeğin hazırlanışındaki özgün teknikleri ve lezzet profilini deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca Çorum, yalnızca tek bir yemekle değil; binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve geleneklerini aynı sofrada tanıtarak uluslararası platformda görünürlük kazandı.

ÇORUM’UN DÜNYACA ÜNLÜ GASTRONOMİ BULUŞMASINDAKİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİNDE, COĞRAFİ İŞARETLİ İSKİLİP DOLMASININ TARİHÇESİ VE HAZIRLANIŞI ANLATILARAK ÜNLÜ ŞEFLERE İKRAM EDİLDİ.