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Coşkulu meşalelerle Konya’da Filistin milli takımı karşılandı

Konyaspor ile oynayacak Filistin Milli Takımı, Konya'da taraftarların meşaleli ve tezahüratlı karşılama eşliğinde stadyuma giriş yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Coşkulu meşalelerle Konya’da Filistin milli takımı karşılandı

karşılama anı:

Filistin Milli Takımı, Konyaspor ile oynayacağı maç için konakladığı otelden hareket ederek Konya Büyükşehir Stadyumu'na geldi. Kafile, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılaştı.

taraftar coşkusu:

Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen karşılama sırasında takım yoğun ilgi gördü. Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları arasında stadyuma giriş yaptı.

maç öncesi atmosfer:

Dostluk maçı öncesinde yaşanan bu karşılama, stadyum çevresinde belirgin bir hareketlilik oluşturdu ve seyirciler ile takım arasında sıcak bir ortam oluştu.

KONYASPOR İLE KARŞILAŞMAK ÜZERE KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU’NA GELEN FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI...

KONYASPOR İLE KARŞILAŞMAK ÜZERE KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU’NA GELEN FİLİSTİN MİLLİ TAKIMI, TARAFTARLARIN MEŞALELİ KARŞILAMASIYLA STADYUMA GİRİŞ YAPTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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