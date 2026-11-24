Coşkunöz Eğitim Vakfı'ndan CEV Günü'nde yeni vizyon

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), geleneksel CEV Günü etkinliğinde öğrenciler, mezunlar, gönüllüler ve paydaşlarla bir araya gelerek vakfın yeni dönem yaklaşımını paylaştı. Etkinlik, "İşimiz, Gücümüz, Gelecek" teması etrafında söyleşi ve panellerle ilerledi; vakıf, merkezine bilgi aktarımını koymaktan ziyade beceri ve tutum gelişimini yerleştirme hedefini açıkladı.

Vizyon ve açılış mesajı:

Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş açılış konuşmasında, küresel değişimin eğitim ihtiyaçlarını yeniden tanımladığını vurguladı. Konuşmasında yapay zekâ, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni çalışma modellerinin yaşamı dönüştürdüğünü belirten Aktaş, eğitime yapılan yatırımı "yarına yapılan en değerli yatırım" olarak nitelendirdi. Aktaş, vakfın amacının yalnızca bugünü desteklemek değil, sürdürülebilir beceri ve tutumlar kazandırarak yarını inşa etmek olduğunu ifade etti.

İki ana proje: CEVHER ve Veducampus

CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, vakfın yeni dönemdeki iki önceliğini açıkladı: birincisi CEVHER Hibe Programı, ikincisi ise yapay zekâ destekli öğrenme platformu Veducampus. Tınmazsoy, geleneksel kitlesel ve standart eğitimin yapay zekâ döneminde yetersiz kaldığını belirterek bu kez tutum değişikliğini hedeflediklerini söyledi.

Yeniden tasarlanan CEVHER Hibe Programı üniversiteler ve meslek liselerine hibe vermeye devam edecek, ancak bu yıl yaklaşım değişerek doğrudan müfredat hazırlamaya değil; tutum değişimi oluşturabilen ve bu değişimi ölçebilen projelere kaynak sağlayacak. Programa bu yıl için sağlanabilecek azami destek tutarı 10 milyon TL olarak açıklandı. Başvurular 13 Aralık 2026 tarihine kadar www.coskunozegitimvakfi.org adresi üzerinden yapılabilecek.

Diğer taraftan Veducampus, mesleki teknik eğitime yönelik olarak geliştirilen yapay zekâ destekli bir öğrenme platformu olarak tanıtıldı. Platform yalnızca video içeriklerden oluşmuyor; oyunlar, simülasyonlar ve alıştırmalarla zenginleştirilmiş bir yapıda, yapay zekâ aracılığıyla kişiye özel öğrenme yolları sunuyor. Vakıf, Türkiye'de teknik eğitim bağlamında ilk yapay zekâ öğretmenliği uygulamalarından birini devreye aldığını belirtti ve platformun vakfın tüm paydaşlarının kullanımına açık olacağını duyurdu.

Program oturumları ve katılımcı mesajları

CEV Günü, üç ana başlık etrafında şekillenen oturumlarla sürdü: "İşimiz", "Gücümüz" ve "Gelecek". "İşimiz" oturumunda Kuika Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv küresel rekabet, teknoloji yatırımları ve inovasyonun iş dünyasındaki rolünü ele aldı. Ciliv, şirketlerin yalnızca yerel değil küresel perspektifle değer üretmesi gerektiğini vurguladı.

"Gücümüz" panelinde sivil toplum kuruluşlarının eğitime, toplumsal gelişime ve dönüşüme katkıları konuşuldu. Coşkunöz Eğitim Vakfı ile birlikte Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı'ndan Ece Elbirlik Ürkmez, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Rana Tutcuoğlu ve Aydın Doğan Vakfı Genel Müdürü Senem Başyurt deneyimlerini paylaştı. Panelde, sivil toplumun sürdürülebilir toplumsal dönüşümdeki rolü ve sorumluluğu ön plana çıktı.

Etkinliğin "Gelecek" bölümünde ise ultra maraton sporcusu Aysu Türkoğlu sahne aldı. 2022'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk ve 2023'te Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını olan Türkoğlu, zorlu yüzüş deneyimlerinin getirdiği disiplin, kararlılık ve küçük adımların önemine dair gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.

Katılım ve kapanış

Gün boyunca yapılan duyurular ve paneller, vakfın eğitim yaklaşımındaki kaymayı ve öncelik değişimini katılımcılara aktardı. CEVHER Hibe Programı ve Veducampus ile hedeflenen, gençlerin sadece bilgi değil; ölçülebilir tutum değişikliği, uygulamalı beceri kazanımı ve yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri elde etmesi.

Programın sonunda katılımcılar, Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı çalışanlarının oluşturduğu müzik kulübünün performansını dinleyerek günü sonlandırdı.

COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI, CEV GÜNÜ’NDE CEVHER HİBE PROGRAMI’NI VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TEKNİK EĞİTİM PLATFORMUNU DUYURDU.