Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Çözüm odaklı aday Önem Gök Side esnafıyla buluştu

MATSO başkan adayı Önem Gök, Side çarşısında esnafı ziyaret edip taleplerini dinledi; hedefi MATSO'yu kurumlarla sonuç alan bir çözüm merkezi haline getirmek.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Çözüm odaklı aday Önem Gök Side esnafıyla buluştu

MATSO adayı Önem Gök Side esnafıyla buluştu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Adayı Önem Gök, seçim çalışmaları kapsamında komite adayları ve beraberindeki ekiple Side Çarşısı'nı ziyaret etti. İşletmeleri tek tek gezerek esnafın talep ve sorunlarını dinledi; ziyaretler gündüz saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar sürdü.

esnafla doğrudan temas ve talepler:

Ziyaretlerde Gök, esnafın taleplerini dinledi ve notlar aldı. Görüşmeler sırasında esnafın beklentileri ve günlük işleyişe ilişkin sorunlaryla ilgili doğrudan geri bildirim toplandı.

MATSO'yu çözüm odaklı kurum haline getirme hedefi:

"Esnafımızın derdi nerede çözülecekse MATSO orada olacak." diyen Gök, kavga ederek değil diyalogla; ayrıştırarak değil birleştirerek çalışacaklarını vurguladı. Gök, "Çözüm için belediyeden bakanlıklara kadar her kapıyı çalacak, MATSO'yu tüm kurumlarla tek masada sonuç alan güçlü bir çözüm merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gök ayrıca Side'nin Manavgat ticareti açısından önemine dikkat çekerek, "Side değerimiz, esnafımız alın terimizdir. Manavgat bir tane ve bizim için Manavgat her şeyden önemli. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız" dedi ve esnafın ziyaretlere gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO) BAŞKAN ADAYI ÖNEM GÖK, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO) BAŞKAN ADAYI ÖNEM GÖK, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KOMİTE ADAYLARI VE BERABERİNDEKİ EKİPLE SİDE ESNAFINI ZİYARET EDEREK TALEP VE SORUNLARI DİNLEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen kaymakam
images

Orman deposunda barkod denetimi: İskenderun'da Günay saha çalışmalarını inceledi
images

Hassa'nın su altyapısı baştan sona yenileniyor: 10 bin metrelik çalışma sürüyor
images

Altınözü'nde yeni hastalıktan ari işletme modeliyle biyogüvenlik güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı