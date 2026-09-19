Çözüm odaklı aday Önem Gök Side esnafıyla buluştu

MATSO adayı Önem Gök Side esnafıyla buluştu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkan Adayı Önem Gök, seçim çalışmaları kapsamında komite adayları ve beraberindeki ekiple Side Çarşısı'nı ziyaret etti. İşletmeleri tek tek gezerek esnafın talep ve sorunlarını dinledi; ziyaretler gündüz saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar sürdü.

esnafla doğrudan temas ve talepler:

Ziyaretlerde Gök, esnafın taleplerini dinledi ve notlar aldı. Görüşmeler sırasında esnafın beklentileri ve günlük işleyişe ilişkin sorunlaryla ilgili doğrudan geri bildirim toplandı.

MATSO'yu çözüm odaklı kurum haline getirme hedefi:

"Esnafımızın derdi nerede çözülecekse MATSO orada olacak." diyen Gök, kavga ederek değil diyalogla; ayrıştırarak değil birleştirerek çalışacaklarını vurguladı. Gök, "Çözüm için belediyeden bakanlıklara kadar her kapıyı çalacak, MATSO'yu tüm kurumlarla tek masada sonuç alan güçlü bir çözüm merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Gök ayrıca Side'nin Manavgat ticareti açısından önemine dikkat çekerek, "Side değerimiz, esnafımız alın terimizdir. Manavgat bir tane ve bizim için Manavgat her şeyden önemli. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız" dedi ve esnafın ziyaretlere gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (MATSO) BAŞKAN ADAYI ÖNEM GÖK, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KOMİTE ADAYLARI VE BERABERİNDEKİ EKİPLE SİDE ESNAFINI ZİYARET EDEREK TALEP VE SORUNLARI DİNLEDİ.