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cremona'da on dakikada çatıları uçuran fırtına: on binlerce araç etkilendi

İtalya'nın Cremona kentinde on dakikada görülen şiddetli fırtına ve golf topu büyüklüğünde dolu, 43 yaralı ve en az 10 bin araç hasar gördü.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 21:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

cremona'da on dakikada çatıları uçuran fırtına: on binlerce araç etkilendi

Cremona'da on dakikada büyük yıkım

İtalya'nın kuzeyindeki Cremona kentinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli fırtına ve dolu yalnızca on dakika içinde kent merkezinde geniş çaplı hasara yol açtı. Dolu ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi ve sokaklarda enkaz oluştu.

hasarın boyutu ve yaralanmalar:

Yerel kaynaklar, golf topu büyüklüğünde dolu tanelerinin araçlara, çatılara ve dış mekândaki eşyalara ciddi zarar verdiğini bildiriyor. Belediye Başkanı Andrea Virgilio, zararın boyutunun henüz tam olarak tahmin edilemediğini açıkladı. Yerel basına göre fırtına sırasında ve sonrasında hastanelere getirilen 43 yaralının hiçbiri ağır değil; yaralanmalar büyük ölçüde rüzgârın sürüklediği parçaların çarpması ve devrilen ağaçların altında kalma nedeniyle oluştu.

müdahale ve yaşamın normale döndürülmesi:

İtfaiye ve acil durum ekipleri, gece boyunca devrilen ağaçların kaldırılması, enkaz temizliği ve tahliye edilen ailelere destek sağlamak için çalıştı. Yetkililer, kentteki on kilisenin de zarara uğradığını ve sokaklarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Belediye ekipleri ve acil müdahale birimleri, ulaşımın güvenli hale getirilmesi ve hasarın sınıflandırılması için sahada yoğun mesai yapıyor.

Olay sonrası birçok aile evlerini geçici olarak terk etmek zorunda kaldı; yetkililer hasar tespitinin tamamlanmasının ardından yerleşim yerlerine dönüş ve onarım çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı. Yetkililerin önceliği, halkın güvenliğini sağlamak ve altyapı hizmetlerini en kısa sürede yeniden devreye sokmak olarak belirlendi.

İtalya’nın Cremona kentinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, 43 kişinin...

İtalya’nın Cremona kentinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, 43 kişinin yaralanmasına ve en az 10 bin aracın zarar görmesine neden oldu.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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