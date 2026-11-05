Cristiano Ronaldo milli formaya veda etti: 23 yıllık portekiz yolculuğu sona erdi

Cristiano Ronaldo'dan milli forma veda mesajı:

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile Portekiz Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 41 yaşındaki futbolcu, milli takım ile sahadaki yolculuğunun bugün sona erdiğini belirterek, geride bıraktığı 23 yıllık sürece dair duygularını ve teşekkürlerini paylaştı.

Oynadığı yıllar ve veda sözleri:

Ronaldo, duyurusunda kariyerinin Ağustos 2003'te başladığını hatırlattı ve bu yolculuğun hayatını sonsuza dek değiştirdiğini ifade etti. Veda videosunda önemli satırlara yer verdi: "Bugün milli takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik, katettiğim yoldan gurur duyarak ve Portekiz için sahip olduğum her şeyi verdiğimin bilinciyle ayrılıyorum". Ayrıca "Portekiz her zaman içimde yaşayacak" mesajını paylaştı ve 7 numaralı formayı hiçbir zaman yalnızca kendisine ait görmediğini söyledi.

Ronaldo, milli formayı giymenin kendisi için büyük bir ayrıcalık ve sorumluluk olduğunu vurguladı. Formayı dünyanın dört bir yanındaki stadyumlarda taşımanın kendisine gurur verdiğini belirtti ve bugün bu mirası geleceğe teslim etme zamanının geldiğini ifade etti.

Tecrübeler, teşekkürler ve yeni nesile mesaj:

Kariyerine dair değerlendirmesinde Ronaldo, sadece maçları, golleri ve rekorları değil, birlikte çalıştığı insanları ve Portekizlilerle kurduğu bağı da öne çıkardı. "Bazı kararlar yalnızca akılla alınmaz" diyerek veda kararının kolay olmadığını, bunun duygusal bir anlam taşıdığını belirtti.

Ronaldo, milli takımda yaşadığı sevinçlerin ve acıların, hataların ve derslerin altını çizdi. Bununla bağlantılı olarak "Portekiz için sahip olduğum her şeyi verdim" sözleriyle ülkesine olan bağlılığını tekrarladı ve "Goller geçer, kupalar müzelerde kalır, rekorlar sonunda kırılır. Ama zamanın asla silemeyeceği bir şey vardır: insanların kalbinde işgal ettiğimiz yer" diyerek futbolun sınırlarının ötesinde insanlarla kurulan bağları ön plana çıkardı.

Ailesine, takım arkadaşlarına, kaptanlığı dönemindeki ekibine ve milli takımda görev yapan teknik heyet ile sağlık ve destek personeline teşekkür eden Ronaldo, kaptan olmanın bir ayrıcalık olduğunu ancak hiçbir kaptanın yalnız yürümediğini vurguladı. Genç oyunculara seslenerek Portekiz'in yeni kahramanlar yetiştireceğine inandığını belirtti ve ülkenin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini söyledi.

Kariyerin somut başarıları:

Ronaldo, Portekiz ile sportif anlamda da ülke tarihine geçti. 2016 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu ve 2019 UEFA Uluslar Ligi zaferi, milli takım kariyerinin öne çıkan başarıları arasında yer aldı. Bu başarılar, Ronaldo'yu Portekiz futbolunun uluslararası alandaki simgelerinden biri haline getirdi.

Veda konuşmasını "En büyük zaferim, dünyanın en iyi ülkesini temsil etmekti" sözleriyle noktalayan Ronaldo, Portekiz halkına ve dünyanın farklı ülkelerindeki Portekizlilere hitap ederek milli marşın çaldığı anları hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. 7 numaralı formayı giymiş olmanın gururunun sonsuza dek kendisine ait olacağını da ekledi: "Portekiz her zaman içimde yaşayacak. Her zaman kalbimdesiniz".

Ronaldo'nun açıklaması, Portekiz ve dünya futbol kamuoyunda hem bir dönem kapanışını simgeliyor hem de genç nesillere sorumluluk ve ilham taşıyan bir veda niteliği taşıyor.

PORTEKİZLİ YILDIZ FUTBOLCU CRİSTİANO RONALDO