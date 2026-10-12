Cubarsi: Galatasaray stadındaki baskıya takım olarak hazırlanıyoruz

Cubarsi'den maç öncesi değerlendirme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona, yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Pau Cubarsi, rakibin kalitesini bildiklerini ve karşılaşmadaki atmosferin takım için zorlu olacağını belirtti.

maça odaklanma ve atmosfer:

Cubarsi, Galatasaray Stadı'ndaki taraftar baskısına dikkat çekerek, "Buradaki atmosferi biliyoruz. Biz de odaklanmalıyız. Küçük detaylara odaklanmalıyız. Çünkü yarın maçta en önemli şey bu olacak" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu, maçta savunma disiplini ve konsantrasyonun önemini vurguladı.

19 yaşındaki oyuncu, atmosferin getirdiği ekstra baskının farkında olduklarını ve takım halinde hareket etmenin başarının anahtarı olduğunu söyledi. Cubarsi, "maça çok odaklanmanız gerekiyor. Her şeyi yapıp bu atmosferi karşılamanız gerekiyor" diyerek takım çalışmasının altını çizdi.

kişisel hedefler ve savunma önceliği:

Genç oyuncu, kariyerinde tecrübe kazandığını ve güveninin arttığını belirtti: "Benim için önemli olan şey oyunda olmak, destek olmak. İyi çalışacağım, rekabetçi olacağım ve her şeyi üst seviyede olmaya çalışacağım." Defans hattında gol yememenin önemine değinen Cubarsi, "Bu tarz statlarda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İyi bir kalitemiz var. Defans anlamında daha iyi yapacağımızı düşünüyorum" yorumunu yaptı.

takım içi isim değerlendirmeleri:

Basında, takım arkadaşları hakkında gelen sorulara da yanıt veren Cubarsi, Lamine Yamal için övgü dolu sözler sarf etti: "Yamal, dünyanın en iyisi. Herkes kalitesini görüyor. Ballon d'Or'u hak ediyor." Ayrıca Victor Osimhen hakkında da değerlendirme yapan Cubarsi, daha önce karşılaştığı Osimhen için "Kaliteli bir oyuncu. Napoli'den sonra çok fazla değişiklik oldu. Dünyanın en iyi forvetlerinden birisi" dedi ve takıma karşı zorluk çıkarmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ekledi.

Toplantı boyunca Cubarsi, Galatasaray'ın seviyesine ve stadyumun yaratacağı baskıya saygı duyduklarını vurgulayarak, maçın detaylarına konsantre olacaklarını tekrarladı. Barcelona için öncelik, takım olarak disiplinli ve odaklı bir performans sergilemek olacak.

Barcelona’nın İspanyol futbolcusu Pau Cubarsi, Galatasaray Stadı'ndaki atmosferin zor olduğunu bildiklerini söyleyerek, maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.