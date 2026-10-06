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Çubuk'ta husumet yüzünden ev basımı silahlı kavgaya dönüştü

Çubuk'ta husumetli bir grubun ev bastığı iddia edilen olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü; cep telefonu görüntüleri, polis müdahalesi ve gözaltılar kaydedildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çubuk'ta husumet yüzünden ev basımı silahlı kavgaya dönüştü

Çubuk'ta husumet yüzünden ev basımı silahlı kavgaya dönüştü

Ankara'nın Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda, iddialara göre kalabalık bir grup daha önce husumet yaşadığı kişinin evini bastı. Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

çatışmanın seyri ve hasar:

Taraflar arasındaki sözlü anlaşmazlık hızla kontrolden çıktı; görgü tanıklarının aktardığına göre evlerin ve araçların kurşunlandığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri müdahale ederek çatışmayı sonlandırdı. Yetkililer olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını ve bazı ev ile araçlarda hasar meydana geldiğini bildirdi.

gözaltılar ve soruşturma:

Polisin müdahalesinin ardından bölgede incelemeler başlatıldı. Resmi kaynaklar, olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin olduğunu aktardı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler delil niteliğinde değerlendirilirken, emniyet ekiplerinin soruşturması ve ifadesi alınan kişilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Olay, mahallede tedirginlik yaratırken yetkililer sakinlik çağrısı yaptı. Görüntüler ve tanık ifadeleriyle olayın nasıl geliştiğinin netleşmesi bekleniyor.

ANKARA&#039;DA KALABALIK BİR GRUBUN HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİNİN EVİNİ SİLAHLA BASTIĞI İDDİA EDİLDİ. KISA...

ANKARA'DA KALABALIK BİR GRUBUN HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİNİN EVİNİ SİLAHLA BASTIĞI İDDİA EDİLDİ. KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞEN OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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