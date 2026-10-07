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Çubuk'ta şehit polis Ahmet Türkoğlu'nun baba ocağına bayrak asıldı

Ankara Pursaklar'da görevi başındayken silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun Çubuk'taki baba evine Türk bayrağı asıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:04

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çubuk'ta şehit polis Ahmet Türkoğlu'nun baba ocağına bayrak asıldı

baba ocağına bayrak asıldı:

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görev yapan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun, silahlı saldırı sonucu şehit düşmesinin ardından Çubuk ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Bayrak, ailesinin ve ilçe sakinlerinin katıldığı kısa bir törenle evin önüne çekildi.

saldırının seyri:

Olayda, polis ekiplerinin durdurduğu araçtan inen Yusuf Eray Tekalan tarafından açıldığı belirtilen silahlı saldırı sonucu Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ANKARA’NIN PURSAKLAR İLÇESİNDE SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU’NUN BABA...

ANKARA’NIN PURSAKLAR İLÇESİNDE SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU’NUN BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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