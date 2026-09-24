Çubuk'taki akaryakıt istasyonunda hayatını kaybeden iki kişi son yolculuğuna uğurlandı

Çubuk'ta park halindeki araçta hayatını kaybeden iki kişi defnedildi

Olay yeri ve ilk inceleme:

Dün Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki bir otomobilde iki kişinin hareketsiz halde olduğu fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde araçta bulunan Berkay Yitkin (31) ile Emre Aktunç (37)'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, silah veya kesici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Her iki şahısın cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Cenaze törenleri ve defin:

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Berkay Yitkin'in cenazesi Çubuk'a bağlı Çitköy Mahallesi'ne getirildi ve Çitköy Cemevi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Tören sırasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Emre Aktunç'un cenazesi ise Çubuk Melikşah Köyü Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer tarafından kesin ölüm nedenine ilişkin incelemeler devam etmekte.

ANKARA’NIN ÇUBUK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ARKADAŞI EMRE AKTUNÇ (37) İLE BİRLİKTE ÖLÜ BULUNAN BERKAY YİTKİN (31), ÇİTKÖY MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.