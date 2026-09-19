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Cudi Cup Şırnak’ta uluslararası barış ve spor köprüsü kuruyor

Şırnak 21-26 Eylül'de üniversite kortlarında düzenlenecek 5. Cudi Cup'a ev sahipliği yapacak; Türkiye dahil 6 ülkeden 73 sporcu mücadele verecek.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:29

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cudi Cup Şırnak’ta uluslararası barış ve spor köprüsü kuruyor

turnuva detayları:

Şırnak, 21-26 Eylül tarihlerinde üniversite tenis kortlarında düzenlenecek 5. Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvasına hazırlanıyor. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ve İngiltereden gelen toplam 73 sporcu katılacak. Turnuva 21 Eylül'de başlayıp, 26 Eylül'de oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Beşinci kez düzenlenen Cudi Cup, kısa süre içinde Şırnak'ın ulusal ve uluslararası spor takviminde öne çıkan etkinliklerden biri haline geldi. Üniversite kortlarında yapılacak maçlar, yerel seyirciye açık olacak ve kentte spor odaklı bir gündem yaratması bekleniyor.

valinin mesajı:

Şırnak Valisi Birol Ekici, lansmanda turnuvanın uluslararası boyutuna dikkat çekerek organizasyonun şehrin itibarına katkısını vurguladı. Ekici, “Bu yıl, 21-26 Eylül tarihleri arasında Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’nı hep birlikte düzenleyeceğiz. 6 ülkeden 73 sporcuyu misafir ediyoruz. Bu yıl 5’incisini düzenliyoruz Cudi Cup’un” dedi. Ayrıca geçmiş tanıtım söylemi olan “Roket sesleri değil, raket sesleri” mottosuna atıf yaparak sporun barış, birliktelik ve kardeşlik mesajını güçlendirdiğini belirtti.

Vali Ekici, Şırnak'ta son dönemde gerçekleştirilen etkinliklere de işaret etti; Cudi Dağında düzenlenen Hz. Nuh’u anma programı ile TEKNOFEST kapsamında yapılan drone şampiyonasının kentteki organizasyon kapasitesini ortaya koyduğunu söyledi. Bu etkinliklerin, Cudi Cup gibi uluslararası organizasyonlarla birlikte kentin imajına katkı sağladığını vurguladı.

belediye başkanının vurguları:

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cudi Cup’ın sadece bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda kentin uluslararası organizasyonları ağırlama kabiliyetinin göstergesi olduğunu kaydetti. Yarka, “Cudi Dağı eteğinde daha önce topların, silah seslerinin duyulduğu yerde şu anda raket sesleri geliyor” diyerek turnuvanın sembolik boyutuna dikkat çekti.

Başkan Yarka, turnuvanın 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini hatırlatarak Türkiye, Rusya, Hindistan, ABD, Yemen ve İngiltere’den gelecek sporcuların kıyasıya mücadele edeceğini belirtti. Yerel yönetimler ve kurumların desteğiyle organizasyonun sorunsuz geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Beşinci Cudi Cup, hem kortta hem de kent gündeminde dikkat çeken bir etkinlik olarak, Şırnak’ın uluslararası spor etkinlikleri açısından yükselen bir merkez olma iddiasını pekiştiriyor. Turnuva süresince yapılacak maçlar ve final karşılaşmaları, kentte sporun ve kültürel yakınlaşmanın ön plana çıktığı günler yaşatacak.

ŞIRNAK&#039;TA BU YIL 5.&#039;Sİ DÜZENLENECEK CUDİ CUP ULUSLARARASI TENİS TURNUVASI&#039;NIN LANSMANI...

ŞIRNAK'TA BU YIL 5.'Sİ DÜZENLENECEK CUDİ CUP ULUSLARARASI TENİS TURNUVASI'NIN LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÜNİVERSİTE TENİS KORTLARINDA DÜZENLENECEK TURNUVA, FARKLI ÜLKELERDEN SPORCULARI ŞIRNAK'TA BİR ARAYA GETİRECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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