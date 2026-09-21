Cudi Cup'ta beş ülke kortlarda buluştu

Cudi Cup 5. uluslararası tenis turnuvası başladı

Şırnak'ın ev sahipliğinde düzenlenen 5. Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, 21 Eylül'de üniversite tenis kortlarında başladı ve 26 Eylül'de oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Organizasyona 5 ülkeden toplam 62 sporcu katılıyor.

katılımcılar ve program:

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Yemen ve Belarus'tan gelen sporcular kortta ter döküyor. Maç programı 21-26 Eylül tarihleri arasında planlandı; ilk günlerden itibaren tekil eşleşmeler ve eleme müsabakaları oynanıyor. Final mücadeleleri 26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

açılış ve yerel temsilcilerin katılımı:

Açılışa Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yerel yetkililer, etkinliğin bölgenin güven ve kültürel tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

valinin mesajı ve ekonomi vurgusu:

Vali Birol Ekici, açılış konuşmasında Şırnak'ın son yıllarda huzur ve güven ortamıyla öne çıktığını belirterek kentteki ekonomik potansiyele dikkat çekti. Ekici, Huzurun ve güvenin başkenti olduk. Türkiye'de huzur ve güven dendiği zaman en önde gelen illerin arasında artık geliyoruz ifadelerini kullandı.

Vali Ekici konuşmasında Şırnak'ın sadece güvenlik alanında değil tarım, hayvancılık, enerji ve ticarette de üretim merkezi olduğunu söyledi. Konuşmada öne çıkan rakamlar arasında günlük 85 bin varil petrol üretimi, yaklaşık 700 ton yıllık bal üretimi ve 1 milyon 350 bin küçükbaş hayvan varlığı yer aldı. Ekici ayrıca kentin yaklaşık 14 milyar dolarlık ihracat kapısı ile bölge ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

sporun barış ve dostluk işlevi:

Vali Ekici, uluslararası tenis turnuvasının kentin huzur ve güven ortamını dünyaya göstermek açısından önemli olduğunu vurguladı ve yabancı sporculara gençlerin Şırnak'tan dostluk, kardeşlik ve güzel anılarla ayrılmalarını temenni etti. Ziyarette ayrıca dışarıdan gelen sporcuların ülkelerinden getirdikleri selamların da aktarıldığı belirtildi.

Organizatörler ve yerel yetkililer, turnuvanın sportif rekabetin yanı sıra kültürel kaynaşma ve bölgenin tanıtımı açısından da kazanım sağlayacağını ifade etti. Turnuva boyunca gerçekleşecek karşılaşmalar ve final müsabakaları Şırnak'ta sporseverlerin ilgisini çekmeye devam edecek.

5. CUDİ CUP ULUSLARARASI TENİS TURNUVASI ŞIRNAK’IN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI. 21-26 EYLÜL TARİHLERİNDE ÜNİVERSİTE TENİS KORTLARINDA DÜZENLENECEK TURNUVADA 5 ÜLKEDEN 62 SPORCU MÜCADELE EDECEK.