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Çukurca’da laparoskopik cerrahiyle ilçe sağlık hizmetleri genişliyor

Çukurca Devlet Hastanesi'nde laparoskopik kasık fıtığı ve apandisit ameliyatları başarıyla yapıldı; amaç il dışı sevklerin önüne geçmek.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çukurca’da laparoskopik cerrahiyle ilçe sağlık hizmetleri genişliyor

Çukurca Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatlar:

Hakkari'nin Çukurca Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen cerrahi girişimler kapsamında laparoskopik (kapalı) kasık fıtığı ve laparoskopik apandisit ameliyatları başarıyla tamamlandı. İlçe merkezinde ileri cerrahi uygulamalarının hayata geçirilmesiyle birlikte uygun hastaların tedavi için il dışına sevk edilmesinin azalması hedefleniyor.

ekip çalışması ve uygulama:

Operasyonlar, hastanede görev yapan cerrahi ve destek birimlerinin koordineli çalışmasıyla yürütüldü. Kapalı cerrahi tekniklerin tercih edilmesi hastaların iyileşme süreçlerinde hızlanma, postoperatif ağrının azalması ve yatış sürelerinin kısalması gibi avantajlar sundu.

beklentiler ve hizmet kalitesine etkisi:

Hastane yönetimi, operasyonlarda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ilçede bu tür ileri cerrahilerin rutine alınmasının sağlık hizmetleri kapasitesine olumlu katkı sağlayacağını bildirdi. Bu gelişmeyle Çukurca’da vatandaşlara daha kapsamlı cerrahi hizmet sunulmasının önü açılmış oldu.

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN LAPAROSKOPİK (KAPALI) KASIK FITIĞI VE...

HAKKARİ’NİN ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN LAPAROSKOPİK (KAPALI) KASIK FITIĞI VE APANDİSİT AMELİYATLARI BAŞARIYLA YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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