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Çukurca'da yangına giderken Zap Suyu'na düşen arazöz vinçle sudan çıkarıldı

Çukurca'da yangına müdahale için yola çıkan arazöz, Çimenli köprüsünden Zap Suyu'na düştü; üç personel yaralandı, araç vinçle sudan çıkarıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çukurca'da yangına giderken Zap Suyu'na düşen arazöz vinçle sudan çıkarıldı

Çukurca'da yangına giderken Zap Suyu'na düşen arazöz vinçle sudan çıkarıldı

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde, orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan araç Zap Suyu'na uçtu. Olayda yaralanan personel hastaneye kaldırılırken, suya yuvarlanan arazöz vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazanın seyri:

Olgunlar köyündeki orman yangınına müdahale etmek üzere hareket eden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Çimenli köyü yakınlarındaki köprüden Zap Suyu'na düştü. Araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten suya yuvarlandı ve içindeki 3 orman personeli yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çıkarma çalışması ve soruşturma:

Kazanın ardından yürütülen çalışmada, arazözün bulunduğu yerden alınması için vinç desteği sağlandı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle aracın sudan çıkarılması tamamlandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

HAKKÂRİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNDE YANGINA GİDERKEN ZAP SUYU’NA UÇAN ARAZÖZ, VİNÇ YARDIMIYLA...

HAKKÂRİ’NİN ÇUKURCA İLÇESİNDE YANGINA GİDERKEN ZAP SUYU’NA UÇAN ARAZÖZ, VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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