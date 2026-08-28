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Çukurova basınına yapay zekâ destekli dijital turizm haberciliği eğitimi

BİK ve ÇKA, Adana ve Mersin'de görevli gazetecilere Aralık'ta üç gün sürecek yapay zekâ destekli dijital turizm haberciliği eğitimi verecek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Çukurova basınına yapay zekâ destekli dijital turizm haberciliği eğitimi

protokol töreni ve iş birliği:

Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) iş birliğiyle, Adana ve Mersin'de görev yapan gazetecilere yönelik "Yerel Basında Yapay Zeka Destekli Dijital Turizm Haberciliği ve Bölgesel Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi için protokol imzalandı. Tören, ÇKA binasında gerçekleştirildi ve protokole Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ile Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Dr. Çetin Oranlı imza koydu.

Proje, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın 2026 Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek ve yerel basının dijital haber üretim kapasitesini artırmayı, Adana ile Mersin’in turizm potansiyelini nitelikli içeriklerle daha etkin tanıtmayı hedefliyor.

eğitim programı ve içerik:

Proje çerçevesinde Aralık ayında düzenlenecek eğitim programına 30 gazeteci katılacak. Program üç gün sürecek ve toplam 15 saat eğitim içeriyor. Alanında uzman isimlerin katılımıyla planlanan programda teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı atölye çalışmaları da yer alacak.

Eğitim içeriğinde; yapay zekâ tabanlı içerik üretim araçları kullanımı, yapay zekâ okuryazarlığı, prompt yazımı, GEO farkındalığı, dijital turizm haberciliğinin temel ilkeleri, turizm haber formatları, bölgesel tanıtım odaklı haber yazarlığı ve veri destekli habercilik başlıkları ele alınacak. Katılımcılar ayrıca görsel içerik üretimi ve sosyal medya içeriklerinin hazırlanmasına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirecek.

bölgeye ve basına beklenen katkılar:

Protokol töreninde konuşan Ahmet Rifat Duran, projenin Çukurova bölgesi için değer taşıdığını ve yerel basının güçlendirilmesinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti. Duran, yapay zekâ destekli uygulamaların yerel basının dijital kapasitesini geliştireceğini ve gazetecilerin yeni teknolojileri mesleki çalışmalarında daha etkin kullanmalarına katkı sunacağını vurguladı.

Dr. Çetin Oranlı ise Adana ve Mersin’i kapsayan Çukurova bölgesinin güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, bu potansiyelin harekete geçirilmesinde yerel basının rolüne dikkat çekti. Oranlı, BİK olarak yerel basının gelişimini desteklemeye devam edeceklerini ve yapay zekâ araçlarının bölgenin tanıtım çalışmalarında etkin şekilde kullanılmasının beklendiğini ifade etti.

Proje, hem gazetecilerin dijital ve veri odaklı habercilik becerilerini artırmayı hem de Adana ile Mersin’in turizm değerlerinin nitelikli içeriklerle daha geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlıyor. Uygulamalı atölyeler ve uzman katkılarıyla planlanan eğitim, yerel medya ekosisteminde yeni üretim modellerinin benimsenmesine zemin hazırlayacak.

ADANA VE MERSİN’DE GÖREV YAPAN GAZETECİLERE YÖNELİK &quot;YEREL BASINDA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DİJİTAL...

ADANA VE MERSİN’DE GÖREV YAPAN GAZETECİLERE YÖNELİK "YEREL BASINDA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DİJİTAL TURİZM HABERCİLİĞİ VE BÖLGESEL TANITIM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ" PROJESİ İLE İLGİLİ PROTOKOL, ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ AHMET RİFAT DURAN VE BASIN İLAN KURUMU ADANA BÖLGE MÜDÜRÜ DR. ÇETİN ORANLI TARAFINDAN İMZALANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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