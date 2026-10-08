Çukurova'da kariyer adımı: 3. kariyer fuarı iş arayanlarla işverenleri buluşturacak

Çukurova'da 3. kariyer fuarı kapılarını açıyor

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kariyer Fuarı, iş arayan vatandaşlarla işverenleri aynı platformda buluşturmak üzere ziyaretçilere kapılarını açıyor. Etkinlik, katılımcılara doğrudan iletişim kurma, mevcut iş imkanlarını öğrenme ve kariyer yönelimlerini değerlendirme imkanı sağlayacak.

fuarın amacı ve katılımcılara sundukları:

Belediyenin istihdam odaklı çalışmaları kapsamında düzenlenen fuarın temel hedefi, iş arayanlarla işverenler arasında aracıların etkisini azaltmak ve doğrudan görüşmeler yoluyla fırsatların değerlendirilebilmesini sağlamak. Katılımcılar fuar alanında işveren temsilcileriyle görüşerek pozisyonlar, işe alım kriterleri ve kariyer alternatifleri hakkında bilgi edinebilecekler.

tarih, yer ve ziyaret saatleri:

Etkinlik 12 Ekim Pazartesi günü Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarında düzenlenecek ve ziyaretçiler 09.00-17.00 saatleri arasında fuarı gezebilecek. Belediye, fuarın özellikle yeni iş arayanlar ve kariyer değişikliği yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunmasını hedefliyor.

Emrah Kozay, düzenlenen Kariyer Fuarı ile ilgili olarak belediyenin amaçlarını şöyle dile getirdi: "Çukurova’da hemşehrilerimizin iş ve kariyer fırsatlarına daha kolay ulaşabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kariyer Fuarımız da bu anlayışımızın önemli bir parçası. İş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle doğrudan buluşturarak yeni iş fırsatlarına ulaşmalarına katkı sunmak istiyoruz. Bu fuarın birçok hemşehrimiz için yeni bir başlangıca vesile olmasını diliyorum. Çukurova Belediyesi olarak istihdamı destekleyen, vatandaşlarımızın yanında olan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Belediye yetkilileri, fuarın ilçedeki istihdam çabalarının somut bir parçası olduğunu ve benzer etkinliklerle vatandaşların iş ve kariyer olanaklarına erişimini artırmayı amaçladıklarını belirtiyor. Katılımcıların fuarda güncel iş ilanları hakkında ilk elden bilgi alma ve işverenlerle doğrudan temas kurma fırsatı bulması bekleniyor.

ÇUKUROVA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 3. KARİYER FUARI, İŞ ARAYAN VATANDAŞLARLA İŞVERENLERİ BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR.