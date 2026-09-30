Çukurova'da tarım emekçileri için yeni günlük ücret kararı

Çukurova'da tarım yevmiyeleri belirlendi:

Adana, Mersin ve Hatay’da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri, 2026 yılı günlük yevmiye ücretlerini kararlaştırdı. Yapılan görüşmelerde, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmiş olması dikkate alındı ve günlük yevmiyeler, elçi payı dahil bin 613 TL olarak tespit edildi.

işçinin eline geçecek tutar:

Günlük yevmiyenin yüzde 10'u elçi tarafından alınacak. Buna göre işçinin günlük net geliri elçi kesintisi sonrası bin 451 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Bu hesaplama, işçilerin fiili kazancını göstermesi açısından belirleyici niteliğe sahip.

dal bazında farklılıklar ve geçerlilik süresi:

Bazı iş kollarında farklı yevmiye tutarları belirlendi; budama işçisi yevmiyesi elçi payı dahil bin 815 TL, paketleme işçisi yevmiyesi ise elçi payı dahil bin 484 TL olarak karara bağlandı. Karar kapsamında günlük çalışma süresi 8 saat olarak saptandı ve bu fiyatların geçerlilik süresi 31 Ağustos 2027 olarak ilan edildi.

ADANA, MERSİN VE HATAY’DA 2026 YILININ TARIM İŞÇİSİ YEVMİYELERİ ELÇİ PAYI DAHİL BİN 613 TL OLARAK BELİRLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.