Dolar 49,0127 +0,02%
Euro 55,6872 +0,18%
Bist 12.014,44 -2,25%
Altın Gram 6.620,23 +0,51%
EUR/USD 1,1357 +0,09%
Brent Petrol 98,99 +2,94%
--°

Çukurova'da tarım emekçileri için yeni günlük ücret kararı

Adana, Mersin ve Hatay’da 2026 yevmiyeleri elçi payı dahil günlük 1.613 TL olarak belirlendi; işçinin neti 1.451,70 TL olacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Çukurova'da tarım emekçileri için yeni günlük ücret kararı

Çukurova'da tarım yevmiyeleri belirlendi:

Adana, Mersin ve Hatay’da faaliyet gösteren tarım işçisi ve işveren temsilcileri, 2026 yılı günlük yevmiye ücretlerini kararlaştırdı. Yapılan görüşmelerde, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmiş olması dikkate alındı ve günlük yevmiyeler, elçi payı dahil bin 613 TL olarak tespit edildi.

işçinin eline geçecek tutar:

Günlük yevmiyenin yüzde 10'u elçi tarafından alınacak. Buna göre işçinin günlük net geliri elçi kesintisi sonrası bin 451 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Bu hesaplama, işçilerin fiili kazancını göstermesi açısından belirleyici niteliğe sahip.

dal bazında farklılıklar ve geçerlilik süresi:

Bazı iş kollarında farklı yevmiye tutarları belirlendi; budama işçisi yevmiyesi elçi payı dahil bin 815 TL, paketleme işçisi yevmiyesi ise elçi payı dahil bin 484 TL olarak karara bağlandı. Karar kapsamında günlük çalışma süresi 8 saat olarak saptandı ve bu fiyatların geçerlilik süresi 31 Ağustos 2027 olarak ilan edildi.

ADANA, MERSİN VE HATAY’DA 2026 YILININ TARIM İŞÇİSİ YEVMİYELERİ ELÇİ PAYI DAHİL BİN 613 TL OLARAK...

ADANA, MERSİN VE HATAY’DA 2026 YILININ TARIM İŞÇİSİ YEVMİYELERİ ELÇİ PAYI DAHİL BİN 613 TL OLARAK BELİRLENDİĞİ BİLDİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Borsa İstanbul'da BIST 100 12 binin altına geriledi
images

İstihdam hamlesi: 2027-2029'da 2,1 milyon ilave iş ve 2029'da yüzde 7,6 hedefi
images

Rize'de çayda lisanslı depoculuk uygulamaları masaya yatırıldı
images

Türkiye’nin proje gücünü Almanya’nın sermayesiyle somuta dönüştürelim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas Numune'de İyilik Dükkanı yatışta temel ihtiyaçlara el uzatıyor

Bursalı Aslı Salım'dan dünya üçüncülüğü: gençlerde bronz sevinci

Sivas'ta Nuri Demirağ havalimanının yükselişi: sekiz ayda 329 bin yolcu

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor