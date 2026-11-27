Programın kapsamı:

Adana'da bu yıl yaşanan narenciye bolluğu, ihracat kanallarında aksama nedeniyle üretimin dalında kalmasına yol açtı. İç piyasadaki talep de üretimi hemen absorbe edemeyince limon, mandalina, portakal ve greyfurt gibi ürünler toplanamadan bekledi. Bu duruma çözüm üretmek amacıyla 'Narenciye Dostu Okul Kantinleri Programı' hayata geçirildi.

Program, Adana Valiliği himayesinde; Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Adana Ticaret Borsası iş birliğiyle yürütülüyor. Amaç, çiftçinin gelir kaybını azaltmak ve öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için taze meyve tüketimini artırmak olarak açıklandı.

Okullara dağıtım ve tanıtım:

Programın tanıtımı merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Ortaokulunda yapıldı. Tanıtım etkinliğinde Adana Valisi Mustafa Yavuz öğrencilerle bir araya gelerek narenciye tüketimini teşvik etti ve öğrencilere portakal suyu ikram etti. Etkinlikte limon, mandalina, portakal ve greyfurtun okullara gönderildiği, kent geneli bütün okulların programa dahil edildiği belirtildi.

Vali Yavuz, Adana'nın narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada olduğunu vurguladı ve projenin devam edeceğini ifade etti. Ayrıca geriye kalan 80 ilin valisine proje anlatılan bir mektup göndererek, benzer uygulamaların diğer illerde de başlatılmasını önerdi.

Çiftçiye destek ve gelecek adımlar:

Yetkililer, iklim koşullarının olumlu geçtiğini ve Çukurova ovasının bolluk yaşadığını belirterek üreticinin mağduriyetini önlemeye yönelik adımların süreceğini söyledi. Vali Yavuz, talepler geldiğini ve bu talepleri çiftçilerle buluşturacaklarını açıkladı; 'Çukurova'nın ovası adeta turuncuya boyanmış durumda' sözleri programın neden acil uygulamaya konulduğunu özetledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler programı eğlenceli bulduklarını ve taze meyve ikramlarından memnun kaldıklarını dile getirdi. Bu tür uygulamaların hem gıda israfını azaltma hem de çocuklarda sağlıklı beslenme bilincini artırma hedeflerine hizmet etmesi bekleniyor.

PROGRAMIN TANITIMI İSE MERKEZ SEYHAN İLÇESİNDE BULUNAN ZİYAPAŞA ORTAOKULUNDA DÜZENLENDİ. PROGRAMDA ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİP NARENCİYE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI ARTTIRMALARINI İSTEYEREK, ÖĞRENCİLERE PORTAKAL SIKIP SUYUNU DAĞITTI.