Adana'da narenciye seferberliği:

Adana'da bu yıl yaşanan narenciye bolluğu, ihracatın daralması ve iç talebin yeterli olmaması nedeniyle birçok ürünün dalında kalmasına yol açtı. Bu mağduriyeti azaltmak amacıyla valilik öncülüğünde yürütülen girişimlerle ürünler, okul kantinleri aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı.

Valilik himayesinde yürütülen iş birliği kapsamında Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ve Adana Ticaret Borsası bir araya gelerek 'Narenciye Dostu Okul Kantinleri Programı'nı hayata geçirdi. Programa göre kent genelindeki okullara limon, mandalina, portakal ve greyfurt gönderildi.

Program tanıtımı ve uygulama:

Programın tanıtımı, merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Ortaokulu'nda yapıldı. Törene katılan Adana Valisi Mustafa Yavuz öğrencilerle bir araya gelerek narenciye tüketimini teşvik etti ve öğrencilere portakal sıkıp suyunu dağıttı. Vali Yavuz, uygulamayı yaygınlaştırmak için geriye kalan 80 ilin valisine de mektup gönderdi; projenin diğer illerde de benimsenmesini istedi.

Vali Yavuz etkinlik sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: "Adana, narenciye üretiminde Türkiye’de birinci sırada. Mandalina, portakal, limon ve greyfurt olarak ciddi bir üretimimiz var. Ülkemiz artık soğudu. Narenciye insan vücudunda bağışıklığı arttırıyor. Çocuklarımız bizi çok güzel karşıladı. İnşallah ’Narenciye Dostu Okul Kantinleri Programı’ ilerleyerek devam edecek."

Çiftçiye destek ve öğrenci tepkileri:

Programın bir amacı da üreticinin elinde kalan ürünleri değerlendirmek ve pazarlama kanalları oluşturmak. Vali Yavuz, çiftçilerin mağduriyetinin önüne geçmek için talepleri çiftçilerle buluşturacaklarını belirterek, "İklim çok olumlu geçti ve Çukurova’da narenciye bol. Çukurova’nın ovası adeta turuncuya boyanmış durumda. Çiftçimize de destek olmak için ben bütün illere mektup gönderdim, çok güzel dönüşler alıyoruz. Talepler geliyor, onları çiftçimizle buluşturacağız" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de programdan memnuniyetlerini dile getirdi. Damla Su Güneş, "Burada çok güzel narenciye programı yaptık. Hepimiz turuncu kıyafetler giyerek eğlenceli etkinlikler yapıyoruz, çok eğleniyoruz" derken, Toprak Gül ise "Burada portakal sıkmayı öğrendik ve mandalina ikram ettiler. En çok mandalinayı seviyorum" diye konuştu.

Yetkililer, programın hem sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi hem de üreticinin elindeki fazlalığı değerlendirmeyi amaçladığını; uygulamanın benzer girişimlerle sürmesi halinde hem öğrencilerin taze meyveye erişiminin artacağını hem de üretici gelirlerinin destekleneceğini ifade etti.

Adana'da narenciye seferberliği: Dalında kalan ürünler okullara gönderildi