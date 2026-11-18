Mobil kanser tarama tırı Cumayeri'de

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mobil Kanser Tarama Tırı, hafta boyunca Cumayeri ilçesinde konuşlandırılacak. Uygulama kapsamında ilçedeki vatandaşlar, çeşitli kanser taramalarından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Tarama tırının amacı:

Söz konusu hizmetin temel hedefi, kanserin erken evrede tespit edilmesine katkı sağlamak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaktır. Sağlık ekipleri, tarama sonuçlarına göre gerekirse yönlendirme ve takip işlemlerini yürütecek.

Hizmete ulaşım ve davet:

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, tüm vatandaşlar ücretsiz tarama hizmetinden yararlanmaya çağrıldı. Müdürlüğün açıklamasında, sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi ve erken teşhis için taramalara katılımın önemi vurgulandı.

Vatandaşların tırın bulunduğu noktaya başvurarak tarama hizmetlerinden faydalanabileceği belirtildi ve ilçe genelinde bilgilendirme çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN MOBİL KANSER TARAMA TIRI, HAFTA BOYUNCA CUMAYERİ İLÇESİNDE VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI HİZMETİ SUNACAK.