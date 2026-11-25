Erdoğan'ın açıklamaları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda yaptığı konuşmada ülkenin önünde önemli bir fırsat bulunduğunu belirtti.

“Türkiye’nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz.”

mesajın ana hatları:

Erdoğan, konuşmasında söz konusu fırsatın hem kalıcı çözüm hedefi hem de siyasi sorumluluk bağlamında önemine dikkat çekti. Açıklamada Cumhur İttifakı vurgusu öne çıktı ve bu platformun fırsatın boşa çıkmasına izin vermeyeceği ifade edildi. Söylemin merkezinde, sorunun kalıcı çözümüne dönük kararlılık ve olası kişisel çıkarların sürecin önüne geçmesine karşı uyarı yer aldı.

program bağlamı:

Konuşma, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Erdoğan'ın sözleri programın gündemine iliştirilmiş bir mesaj olarak sunuldu ve toplantının kapsamında dile getirilen diğer hususlarla birlikte değerlendirildi.

Yetkili sözleri, hem siyasi aktörlere hem de kamuoyuna dönük mesaj niteliği taşıyor; Erdoğan, oluşan tarihi fırsatın korunmasına ve ilerletilmesine yönelik kararlı duruşu tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin önünde 40 yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine, kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz."