Cumhurbaşkanı başkanlığında yüksek istişare kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

toplantı notları:

Kurul, Cumhurbaşkanı başkanlığında bir araya gelerek gündem hakkında görüş alışverişinde bulundu.

toplantının tekrarı:

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti ve kurul çalışması bu çerçevede gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.