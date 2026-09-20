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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81’inci genel kuruluna katılmak üzere New York'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan hareket ederek New York'a gitti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81’inci genel kuruluna katılmak üzere New York'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan yola çıktı ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek.

Gidişin önemi:

Genel Kurul toplantısı, devlet ve hükümet başkanlarının küresel gündemi tartıştığı ve ikili temaslar gerçekleştirdiği önemli bir zemin sunuyor. Erdoğan'ın katılımı, Türkiye'nin dış politika hedefleri ile bölgesel ve küresel konulardaki yaklaşımını doğrudan muhataplarına iletme fırsatı sağlıyor.

Heyet ve hazırlıklar:

Beraberindeki heyet, diplomatik temasların koordinasyonunu üstlenecek ve Türkiye'nin temsil görevlerini yürütecek. Atatürk Havalimanı'ndan başlayan yolculuk, Genel Kurul çerçevesinde yapılacak görüşme ve temasların hazırlıkları doğrultusunda sürüyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET, BM GENEL KURULU İÇİN İSTANBUL’DAN NEW...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BERABERİNDEKİ HEYET, BM GENEL KURULU İÇİN İSTANBUL’DAN NEW YORK’A HAREKET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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