Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yargı başkanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yemekte buluştu

Erdoğan ve yargı başkanlarının buluşması:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Toplantı ayrıntıları:
Yemek kapsamında gerçekleşen buluşmada katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak gündemi değerlendirdi.
Buluşmanın amacı ve şekli:
Resmi ortamda yapılan görüşmede, toplantının yemekte gerçekleştiği ve yetkililer arasında istişareye dönük bir çerçeve benimsendiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi
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