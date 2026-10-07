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Cumhurbaşkanının talimatı sonrası Aydın Çıldır havalimanı bölgesinde acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi kapsamında Efeler'de bazı taşınmazlar acele kamulaştırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Cumhurbaşkanının talimatı sonrası Aydın Çıldır havalimanı bölgesinde acele kamulaştırma kararı

Acele kamulaştırma kararı:

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Aydın Çıldır Havalimanının ticari uçuşlara açılması amacıyla yürütülen geliştirme projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı ve uygulamaya ilişkin işlemler başlatıldı.

Hangi alanlar kapsandı:

Karar, Efeler ilçesindeki Tepecik, Gölhisar ve Kocagür mahallelerini kapsıyor. Metinde, söz konusu taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) tarafından acele kamulaştırılacağı belirtildi.

Yasal dayanak ve proje amacı:

Acele kamulaştırma kararı, metinde açıklandığı şekilde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi uyarınca alındı. Kararın gerekçesi olarak, havaalanı bölgesinin ticari uçuşlara uygun hale getirilmesine yönelik projelerin hızla ilerletilmesi gösterildi.

Karar metninde ayrıca, işin proje kapsamında ekli krokide gösterilen sahaya isabet eden taşınmazları kapsadığı ve işlemlerin ilgili idare tarafından yürütüleceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından başlatılan çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI’NIN TİCARİ UÇUŞLARA AÇILMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN GELİŞTİRME...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI’NIN TİCARİ UÇUŞLARA AÇILMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA EFELER İLÇESİNDEKİ TEPECİK, GÖLHİSAR VE KOCAGÜR MAHALLELERİNDEKİ BAZI TAŞINMAZLAR İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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