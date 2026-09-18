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Cumhurbaşkanıyla sahnede türkü söyleyen Bengü ve Kıvanç'ın unutulmaz günü

Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ile Kıvanç Özgür, 2026-2027 açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte 'Çayeli'nden Öteye'yi seslendirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhurbaşkanıyla sahnede türkü söyleyen Bengü ve Kıvanç'ın unutulmaz günü

Ankara'da eğitim yılı açılışında sahne şöleni

2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programında Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte 'Çayeli'nden Öteye' türküsünü seslendirerek törende dikkat çekti. Sahne performansı, protokol ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi; iki küçük müzisyen program sonrasında yaşadıkları heyecanı ve duyguları paylaştı.

Öğrencilerin sahne ve eğitim deneyimi:

Bengü Yeşilbaş, okulunu özel yetenek sınavıyla kazandığını, Ankara'nın ilk müzik okulu olan bu kurumda müzik eğitimine devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile türkü söylemenin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Bengü, "Öncelikle çok güzel bir gündü. Kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Benim için asla unutamayacağım bir gündü" dedi. Kendi yazıp bestelediği okul marşıyla çalışmalarını sürdüren Bengü, çello ve piyano eğitimi aldığını; ileride uluslararası çapta tanınan bir müzisyen ve ressam olmayı hedeflediğini anlattı.

Kıvanç Özgür ise okulundaki Türk müziği eğitiminin kendisini mutlu ettiğini vurguladı ve Cumhurbaşkanı ile türkü söylerken yaşadığı heyecanı şöyle aktardı: "Cumhurbaşkanımızla türkü söylerken çok heyecanlıydım. O heyecanı unutamam. Unutamayacağım bir gün oldu." Ney eğitimi aldığını, koro ve repertuvar dersleriyle müzik çalışmalarını derinleştirdiğini söyleyen Kıvanç, gelecek hayalleri arasında futbolculuk, müzisyenlik ve devlet adamlığı bulunduğunu ifade etti.

Okulun misyonu ve öğretmenlerin değerlendirmesi:

Müzik öğretmeni Burcu Gürsel, geleneksel müziği çocuklara aktaran bir eğitimci olarak gurur duyduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu deneyimi yaşatmasına teşekkür etti. Gürsel, okulun köklü geçmişi ve geleneği sürdürmede önemli bir rol üstlendiğini; öğrencilerin Türk müziği enstrümanlarıyla eğitim aldığını söyledi.

Okul müdürü Ali Yılmaz, kurumun 2024 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolüyle açıldığını hatırlattı. Yılmaz, okulun amacının geleneksel Türk müziğimizi gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti ve eğitim programının tamamen geleneksel Türk müziği odaklı olduğunu vurguladı. Ayrıca Kıvanç ve Bengü'nün hitabeti güçlü, sosyal ve müzik yeteneği yüksek öğrenciler olduğunu; seçilen eserlerin törene uygun bir sürpriz oluşturduğunu ifade etti. Seçilen repertuvar içinde yer alan 'İlim İlim Bilmektir' ile Cumhurbaşkanımızın memleketine ait 'Çayeli'nden Öteye' türküsünün programda özel bir anlam taşıdığına dikkat çekildi.

Program sonrasında öğrencilere gönderilen hediyeler ve çekilen fotoğraflar, törenden geriye kalan anılardan biri oldu. Hem öğrenciler hem de öğretmenler, bu tür etkinliklerin genç yetenekleri görünür kılma ve geleneksel müziği yaygınlaştırma açısından önemine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN&#039;IN ANKARA’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ PROGRAMINDA BİRLİKTE...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ANKARA’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ PROGRAMINDA BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ ANKARA GÜZEL SANATLAR MÜZİK İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ BENGÜ YEŞİLBAŞ VE KIVANÇ ÖZGÜR, YAŞADIKLARI O ANLARI İHLAS HABER AJANSI’NA (İHA) ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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