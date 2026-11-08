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Cumhurbaşkanları Hankendi Zafer Anıtı'nda anma ve saygı töreni gerçekleştirdi

Erdoğan ile Aliyev, 8 Kasım Zafer Bayramı kapsamında Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:41

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanları Hankendi Zafer Anıtı'nda anma ve saygı töreni gerçekleştirdi

Törenin gerçekleşmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla geldiği Azerbaycan'da programına devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

Her iki lider anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Tören, anma geleneği çerçevesinde gerçekleştirildi ve katılım, iki ülke arasındaki dayanışma vurgusunu ön plana çıkardı.

Törenin anlamı:

Bu ziyaret, 8 Kasım Zafer Bayramı anmalarına denk düşen resmi program kapsamında yapıldı. Erdoğan ile Aliyev'in ortak katılımı, ortak tarihe saygı ve ikili ilişkilerdeki yakın iş birliğinin simgesi olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, AZERBAYCAN&#039;IN 8 KASIM...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, AZERBAYCAN'IN 8 KASIM ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA HANKENDİ ZAFER ANITI'NI ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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