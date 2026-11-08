Cumhurbaşkanları Hankendi Zafer Anıtı'nda anma ve saygı töreni gerçekleştirdi

Törenin gerçekleşmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla geldiği Azerbaycan'da programına devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

Her iki lider anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Tören, anma geleneği çerçevesinde gerçekleştirildi ve katılım, iki ülke arasındaki dayanışma vurgusunu ön plana çıkardı.

Törenin anlamı:

Bu ziyaret, 8 Kasım Zafer Bayramı anmalarına denk düşen resmi program kapsamında yapıldı. Erdoğan ile Aliyev'in ortak katılımı, ortak tarihe saygı ve ikili ilişkilerdeki yakın iş birliğinin simgesi olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, AZERBAYCAN'IN 8 KASIM ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA HANKENDİ ZAFER ANITI'NI ZİYARET ETTİ.